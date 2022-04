Nasce il patto politico "Uniti si vince"

"Un'intesa politica per dar vita ad un patto di coalizione sulla base di radici ed esperienze comuni tra moderati". Nasce ad Altamura ed è già in campo per le prossime elezioni amministrative del 2023, "Uniti si vince", un raggruppamento politico di cui fanno parte "Altamura Popolare", con il coordinatore locale Nicola Incampo, Lorenzo Girardi e la consigliera comunale Angela Miglionico; i "Popolari" con Beppe Camicia e Giuseppe Spirante; "Noi di Centro" (il movimento che fa capo a Clemente Mastella) con Vincenzo Pennacchia e Claudio Indrio; "Altamura al centro" con il coordinatore e consigliere comunale Vito Tafuni e l'assessore comunale Tommaso Lorusso.Un patto che può contare sul valore aggiunto di un assessore regionale, dal momento che le prime tre liste fanno riferimento a Gianni Stea (Personale)."L'obiettivo sarà quello di rafforzare sul territorio e a livello nazionale l'area centrista - spiega Stea - con un soggetto in grado di rappresentare le molteplici istanze che provengono dalla tradizione moderata e riformista: Il nostro impegno è di recuperare partecipazione attiva, lotta e speranza per l'intera comunità di Altamura. Necessario è quindi il dialogo con tutte le forze e i movimenti civici che riconoscendosi nella nostra stessa matrice culturale, accettano il confronto sui temi più rilevanti per la società civile, a partire dalle questioni del lavoro, dello sviluppo economico, nel rispetto dell'ambiente, della salute. Con un appello particolare ai giovani a riscoprire la passione per la politica sana e con forti valori di riferimento".