Stea resta in Consiglio regionale

Gianni Stea rimane in carica in Consiglio regionale. E' sospesa la sua "decadenza", decisa dal Tribunale di Bari, perché è stato presentato ricorso.A comunicarlo è lo stesso Stea che ringrazia la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia per avere tempestivamente preso atto delle procedure "attualizzate" dal sopravvenuto atto di citazione proposto dallo stesso Stea per "cui l'ordinanza di decadenza dalla carica di Consigliere adottata dal Tribunale di Bari, 1° sezione civile, su ricorso della signora Legista Marianna, è sospesa ai sensi dell'art. 22 c. 8 del d.lgs 150/2011" e di conseguenza il provvedimento è stato di fatto cancellato dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale.Il consiglio era programmato oggi ma per il lutto regionale delle vittime dell'elicottero precipitato si terrà domani."Continuo senza sosta l'impegno a favore della Comunità, attendendo con serenità e massima fiducia nella Giustizia italiana la pronuncia della Corte", aggiunge Stea che coglie l'occasione "in questo momento doloroso per tutti i pugliesi", di esprimere il proprio cordoglio personale e la vicinanza alle famiglie delle vittime del "drammatico incidente che ha coinvolto, sul Gargano, un elicottero della Alidaunia e che è costato la vita a sette persone".