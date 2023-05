La composizione del nuovo consiglio comunale

Sarà così il nuovo consiglio comunale. Petronella avrà una maggioranza di 15 seggi (Rinnovamento Altamura 3, Popolari con Petronella sindaco 3, Insieme con Petronella sindaco 2, Altamura con Petronella sindaco 2, Altamura al centro 2, Idee in Comune 1, Progetto Altamura 1, Unione di centro 1). All'opposizione i candidati a sindaco Giovanni Moramarco con 7 consiglieri di Polis 2030 (Forza Italia 2, Azione civica 2, Fratelli d'Italia 1, Lista per Moramarco sindaco 1, Innoviamo 1) e Michele Loporcaro.Chiaramente l'ufficialità si avrà con la proclamazione degli eletti.Questa sarà la composizione:MAGGIORANZAAntonio Petronella - SindacoRinnovamento Altamura 3: Luigi Lorusso, Roberto Schiraldi, Nina DibenedettoPopolari con Petronella sindaco 3: Angela Miglionico, Claudio Indrio, Nicola IncampoInsieme con Petronella 2: Michele Barattini, Marianna NicolettiAltamura con Petronella sindaco 2: Tania Dibenedetto, Gino PerrucciAltamura al centro 2: Vito Tafuni, Tommaso LorussoIdee in comune 1: Filippo RagoneProgetto Altamura 1: Maria AdoranteUdc 1: Teresa StaccaOPPOSIZIONECandidato sindaco: Giovanni MoramarcoCandidato sindaco: Antonio PetronellaForza Italia 2: Onofrio Gallo, Giandomenico MarroccoliAzione civica 2: Michele Denora, Luca GencoFratelli d'Italia 1: Gianfranco BerlocoLista per Moramarco sindaco 1: Michele VentricelliInnoviamo 1: Giovanni Saponaro