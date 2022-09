Katrin Quaratino si supera, è seconda in concorso di bellezza

L'anno scorso era arrivata in finale, quest'anno si è superata conquistando uno splendido secondo posto. La studentessa 17enne Katrin Quaratino sale sul podio al concorso "Miss Reginetta d'Italia". Le finali si sono tenute qualche giorno fa a Riccione, davanti ad una giuria qualificata che ha valutato le candidate non solo per la bellezza ma anche per l'attitudine a saper stare su un palcoscenico, dote importante per chi aspira a sfilare come modella o mira a fare parte del dorato mondo dello spettacolo e del cinema. La competizione è stata vinta dalla romana Flavia Cappelli.Katrin Quaratino è seguita dall'agenzia di eventi di Arianna Tagliente, giovane imprenditrice locorotondese. E' studentessa dell'istituto "De Nora". Non viene meno ai suoi doveri scolastici ma ha le idee chiare su ciò che desidera fare. Infatti per Katrin l'argento di "Miss Reginetta d'Italia" vale oro perché inizia ad aprirle delle prospettive interessanti nei mondi (televisione, cinema, moda) di cui aspira a fare parte. Tra i premi in palio, infatti, c'è anche la possibilità di fare la comparsa su set nazionali. A conclusione del concorso, Katrin Quaratino ringrazia tutte le ragazze con cui ha vissuto le emozioni a Riccione e lo staff che la segue; oltre, ovviamente, a ringraziare la sua famiglia che ne condivide il percorso e i sogni che coltiva.Novità di quest'anno del concorso: il backstage è diventato un "reality", dal titolo "Queen Mood", e anche in questo caso la giovane altamurana si è ritrovata molto a suo agio con lo schermo televisivo.