Italia viva: "buon risultato per il terzo polo"

Con una media del 5,3% ad Altamura (nei collegi della Camera e del Senato) il terzo polo Azione - Italia viva ha fatto il suo esordio. Il comitato cittadino si è costituito in piena campagna elettorale, con la nomina di Francesco Gramegna nel ruolo di coordinatore cittadino. Il dato viene commentato da Gramegna come "un risultato lusinghiero e incoraggiante quello conseguito dalla Lista Azione IV Calenda – renew europe ad Altamura".Vista "la costituzione solo a pochi giorni dal voto, del coordinamento cittadino di Italia Viva e la contestuale nomina a coordinatore cittadino, dobbiamo ammettere - dice - che la gran parte dello splendido risultato elettorale si deve soprattutto alla qualità e alla concretezza della proposta politica del Terzo Polo. Il primo e importante momento di sinergia e coesione lo dobbiamo individuare con gli amici del circolo cittadino di Azione, che ringraziamo per aver potuto fin da subito lavorare a stretto contatto e con il medesimo entusiasmo: è scontato che il percorso comune nazionale sarà esteso anche al livello cittadino. Abbiamo riscontrato un grandissimo interesse per la nostra linea politica, contraria ai populismi di destra e di sinistra, lontana dalle mirabolanti promesse elettorali e dai roboanti proclami delle altre forze politiche. Sono tanti i cittadini, e in alcuni casi persino i gruppi politici stessi, che hanno espresso il loro favore per la nostra Lista, consentendoci di ottenere un risultato anche più importante di quello conseguito a livello regionale".Dopo i ringraziamenti di rito, Italia viva si dice pronta: "nuove e importanti sfide attendono questo coordinamento, a partire dal prossimo appuntamento dell'elezioni amministrative, a cui intendiamo partecipare, consapevoli della responsabilità affidataci dagli oltre 1700 cittadini altamurani, e dalla necessità di portare al Governo Cittadino una compagine seria e preparata, quale Italia Viva e Renew Europe ha dimostrato e confermerà poter essere".Nell'ultimo giorno di campagna elettorale il terzo polo ha incassato il sostegno di Italia in Comune. Quest'ultimo movimento ha diramato un comunicato in cui ha dichiarato il suo sostegno al progetto del terzo polo poiché "vediamo in questa forza politica - è riportato nella nota - il risultato della inevitabile dissoluzione delle due coalizioni (il centrodestra ed il centro sinistra) che per quasi 30 anni, dal 1994 ad oggi, hanno governato il nostro Paese e che oggi appaiono del tutto prive di coesione interna, logore e incapaci di affrontare le sfide che si presentano davanti a chi dovrà governaere l'Italia nei prossimi anni".Per Italia in Comune il 25 settembre è stato "il punto di inizio, non certo quello di arrivo". "Ad Altamura - hanno aggiunto - noi di Italia in Comune abbiamo dimostrato con i fatti di saper svolgere il compito di tutelare le ragioni del Sud. Confidiamo di poter continuare a tenere fede a questo impegno nella formazione politica che liberamente e convintamente abbiamo deciso di sostenere in queste elezioni politiche".