Interruzione elettrica, ordinanza chiusura per due scuole

Per interruzione dell'energia elettrica, con ordinanza del Sindaco Vitantonio Petronella, è stata disposta la chiusura della scuola dell'Infanzia "Salvatore Livrieri" e della scuola secondaria di primo grado "Tommaso Fiore" nella giornata di domani, giovedì 22 maggio 2025.L'ordinanza si è resa necessaria a causa di lavori di Enel Distribuzione che comporteranno l'interruzione del servizio di energia elettrica dalle ore 8.30 alle ore 15.30 in alcune vie dell'abitato. Nell'avviso di E-Distribuzione tra le strade interessate sono indicate viale Traiano, Via Carpentino, Via Bardia, Via O. Flacco, Via Agedabia, Via Taormina.