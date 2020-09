Intelligenza artificiale, un'accademia virtuale per confrontarsi con i mostri sacri

Massimo Buscema, full professor adjoint della University of Colorado

Barbara Cominelli, COO, Marketing and Operations Director di Microsoft Italia

Giovanni Todaro, Chief Digital Officer di IBM Italia

Sta già avvenendo, non è una proiezione futura. L'intelligenza artificiale cambia i processi produttivi e i modelli di "business". E' già presente nella vita delle aziende. E lo sarà sempre di più.La "Harvard Business Review" (la bibbia dei papers accademici e scientifici) sentenzia: "Nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale non rimpiazzerà i manager. I manager che useranno l'intelligenza artificiale rimpiazzeranno quelli che non la useranno". Anche l'Italia "scalda" i motori. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) ha varato la Strategia Italiana dell'Intelligenza Artificiale: sarà necessario aggiornare le proprie competenze lavorative sia per i manager che per i liberi professionisti. Secondo i dati Eurostat nel 2017 la vita media lavorativa di un cittadino italiano si aggira intorno a 32 anni e l'Italia è tra i paesi europei quello con il maggior numero di adulti con bassi livelli di competenze basilari e tra i primi per posti di lavoro a rischio di automazione. (Fonte: "Getting skills right: Future-ready Adult Learning System, OECD, 2019").In questa prospettiva, in cui si combinano competenze manageriali e strategie di marketing, spiccano a fare da pionieri gli altamurani(Artificial Intelligence Business Model Strategist) e(Artificial Intelligence Marketing Strategist) che hanno dato vita a un'accademia virtuale, la AI Academy. Con un percorso gratuito di 12 mesi, consentirà di aggiornare le competenze dei partecipanti dando la possibilità di confrontarsi con le aziende più innovative e le migliori esperienze italiane e internazionali.Per questo è già un successo di partecipazione la AI Academy, www.iaspiegatasemplice.it, un percorso di apprendimento e di ispirazione per manager, imprenditori e liberi professionisti che intende far comprendere come l'intelligenza artificiale possa migliorare la propria vita lavorativa. Si parte lunedì 7 settembre. L'iscrizione sul portale e la partecipazione sono gratuite. Amazon, IBM, Microsoft, Facebook, Salesforce, Oracle, Poste Italiane, Enel, MIT Boston, Singularity University, e tanti altri speakers di eccezione spiegheranno come l'AI è entrata nella loro azienda e la sta migliorando.Degni di rilievo alcuni degli interventi accademici previsti:"La AI Academy - spiegano i due promotori - è un'iniziativa di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, un progetto di divulgazione e formazione per guidare manager, imprenditori, studenti e appassionati di nuove tecnologie alla scoperta dell'intelligenza artificiale attraverso le sue applicazioni utili a migliorare le nostre vite e le nostre aziende. Sono già mille gli iscritti a partecipare agli incontri, ovviamente "da remoto". Abbiamo calendarizzato le date sino alla fine di dicembre, con relatori di grande rilievo. La partecipazione è molto elevata. Abbiamo già un'esperienza alle spalle, la AIWeek tenuta in primavera, che ha rivelato il grande interesse sull'intelligenza artificiale e ci ha convinto ancora di più a creare una Academy. In questa fase, infatti, servono soprattutto la conoscenza e la formazione. E queste - aggiungono - passano soprattutto dall'ascolto dei manager più importanti d'Italia e di accademici noti in tutto il mondo".L'Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice è un progetto di divulgazione e formazione di Pasquale Viscanti (con esperienze formative in Italia e all'estero tra cui "ABC Business Academy" di Toronto ed il progetto Erasmus Entrepreneur a Barcellona) e e Giacinto Fiore (esperto di innovazioni tecnologiche, digital e mobile marketing, Internet of Things e intelligenza artificiale).E' pensato per manager, imprenditori, studenti ed appassionati di nuove tecnologie alla scoperta dell'Intelligenza Artificiale attraverso le sue applicazioni utili a migliorare le nostre vite e le nostre aziende. Il tutto grazie ad un Podcast ogni lunedì, la prima Community italiana di manager e appassionati di intelligenza artificiale e agli eventi "AI Week Italia" la settimana dell'intelligenza artificiale - www.aiweek.it -e "AI World Conference" la conferenza mondiale degli esperti di AI.