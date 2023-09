Inizio dell'anno scolastico, la prima campanella alla "Mercadante"

In Puglia il calendario scolastico regionale 2023-2024 fissa l'inizio delle attività didattiche a giovedì 14 settembre. Con l'autonomia, quasi tutte le scuole di Altamura hanno scelto di anticipare l'avvio.La prima campanella suonerà domani, 8 settembre, nella scuola secondaria di primo grado "Mercadante".La maggior parte degli studenti tornerà tra i banchi lunedì 11 settembre (in prevalenza gli istituti secondari di secondo grado) e mercoledì 13 settembre (i circoli didattici e l'istituto comprensivo "Bosco-Fiore"). La scuola secondaria di primo grado "Serena-Pacelli" inizierà il 14 settembre.I giorni che sono stati anticipati rispetto alla data regionale del 14 settembre saranno recuperati con ponti più lunghi. Ciascuna scuola ha il proprio calendario scolastico. In prevalenza la tendenza è stata quella di recuperare i giorni creando dei "ponti" con le festività del 25 aprile e del primo maggio.(la notizia sarà aggiornata con il calendario completo dell'inizio delle attività nelle varie scuole)