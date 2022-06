Incidente stradale a Mottola, morto un 44enne

Tragico incidente stradale sulla statale 100 Bari-Taranto, in territorio di Mottola, nei pressi di Massafra. Un uomo di 44 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite e di queste due in modo grave, trasportati in codice rosso in ospedale.Stando alle informazioni che stanno circolando in modo sempre più insistente, nell'incidente tragico ha perso la vita un altamurano.Ben quattro i veicoli (un autoarticolato e altri mezzi) nel tragico scontro, per cause tutte da accertare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.(notizia in fase di aggiornamento)