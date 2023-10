Incidente mortale a Gravina, s'indaga sulle cause dello scontro

La Polizia locale di Gravina sta ancora effettuando accertamenti sul tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale 230 Gravina - Spinazzola, a 5 chilometri da Gravina. Ha perso la vita una bambina di 10 anni di Foggia. Ferite cinque persone, non in pericolo di vita. Ancora da determinare le cause che hanno portato allo scontro frontale tra le due autovetture.Coinvolte due auto: una Mercedes guidata da un trentenne di Gravina, con una giovane donna a bordo; una Volvo su cui viaggiava una famiglia foggiana composta dai genitori e da due figlie, una delle quali è morta. I veicoli procedevano in direzione opposte, la prima verso Spinazzola mentre la seconda in direzione Gravina. Al Km 5+400 le due vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di chiarimento da parte della Polizia locale di Gravina, intervenuta sul luogo dell'incidente.Tutte le altre persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale della Murgia, alcune di esse poi trasferite in altri ospedali. Non risultano in pericolo di vita anche se, in alcuni casi, le lesioni riportate sono serie.