Inaugurazione dell’Autocity Matera

Matera ha accolto l'apertura della nuova concessionaria ufficiale ŠKODA firmata AutocityMatera. L'evento inaugurale, tenutosi venerdì 9 maggio, ha avuto una forte risonanza sul territorio, confermando ancora una volta il forte legame tra la città e la famiglia Di Lecce, storica presenza del settore automotive a livello locale.L'atmosfera dell'inaugurazione è stata resa speciale da ottima musica e da un'offerta gastronomica di qualità, trasformando l'evento in un'occasione di autentica socialità. Più che una semplice inaugurazione, è stata una vera festa per la citta di Matera: clienti, amici e collaboratori si sono ritrovati per celebrare insieme l'apertura della concessionaria ufficiale ŠKODA di Autocity Matera, immersi in un clima familiare e accogliente.L'affetto dimostrato dai presenti ha rappresentato un riconoscimento tangibile per la famiglia Di Lecce, premiando anni di dedizione, professionalità e attenzione al cliente. Un percorso fatto di tradizione e innovazione, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.Nel corso della serata, la famiglia Di Lecce e il responsabile vendite hanno illustrato la nuova identità del brand ŠKODA, sempre più orientata alla sostenibilità e alla mobilità elettrica. Un impegno che Autocity Matera abbraccia con determinazione, portando avanti questi valori ogni giorno, attraverso il proprio lavoro e la relazione con il territorio.L'inaugurazione ha segnato non solo un traguardo, ma anche l'inizio di un nuovo percorso. Autocity Matera si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità, innovazione e attenzione all'ambiente, pronta ad accompagnare i clienti verso le sfide della mobilità del futuro.