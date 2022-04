Il punto sui lavori per la posa della fibra ottica

Sette milioni d'investimento privato, oltre 11mila chilometri di fibra ottica da posare (in parte realizzati), 6000 unità immobiliari già raggiunte da una infrastruttura all'avanguardia. Sono i numeri di Open Fiber ad Altamura, città che si aggiunge alle altre pugliesi (Bari, Taranto, Foggia, Lecce, Barletta, Brindisi, Molfetta, Trani, Manfredonia, Bisceglie, Bitonto, Monopoli, Corato, Modugno, Martina Franca) in grado di poter contare su una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica già a disposizione dell'utenza. La rete è in fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home), cioè posata fino all'interno delle singole abitazioniNel quadrante occidentale di Altamura case private, aziende, esercizi commerciali, sedi pubbliche hanno oggi la possibilità di navigare sul web con prestazioni inedite: velocità fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore a 5 millisecondi. Caratteristiche tecniche in grado di supportare al meglio servizi ritenuti indispensabili, dallo smart working alla didattica a distanza, dalla telemedicina alla domotica e tanto altro ancora.Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza cioè l'infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori partner nazionali e locali a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. Nelle ultime due città che sono state aggiunte alla rete (Altamura e Martina Franca) sono oltre 50 i differenti operatori che al momento commercializzano servizi sulla rete ultraveloce, garantendo ai consumatori ampia libertà di scelta e tariffe dai costi mediamente più bassi.Nella mappa: in verde le aree coperte dal servizio; l'altra parte riguarda le aree in cui è progettato.