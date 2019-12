Il "nonno" di Altamura festeggia 105 anni

Centocinque anni. Un traguardo di longevità raggiunto da Michele Gesualdo, il "nonno" di Altamura.Domenica grande festa per lui, attorniato dalla folta famiglia per l'ulteriore candelina da spegnere. La sindaca Rosa Melodia ha consegnato una targa-ricordo, esprimendo gli auguri più sinceri da parte dell'Amministrazione Comunale, a nome della città, per questo compleanno.Gesualdo è il più longevo degli altamurani. E ancora oggi è un punto di riferimento per figli e nipoti. Cinque sono i figli (uno è deceduto nel 2012) nati dall'unione con la signora Anna Giampietro, scomparsa nel 1999.Il "nonno" di Altamura è sempre stato un grande lavoratore: prima come guardia campestre, poi come fattore in una masseria. Nonostante abbia superato il secolo di vita già da un pezzo, la sua memoria è ancora buona, come raccontano i familiari, felici di averlo nuovamente festeggiato per questo ulteriore scatto di età.