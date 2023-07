Pasquale Crapuzzo (Udc);

Lucia Diele (Rinnovamento Altamura);

Tommaso Lorusso (Altamura al centro);

Leonardo Martinelli (Progetto Altamura);

Angela Miglionico (Popolari per Petronella);

Michele Mirgaldi (Insieme per Altamura);

Cecilia Tafuni (Idee in Comune).

Antonio Petronella - Sindaco

Rinnovamento Altamura 3: Luigi Lorusso, Roberto Schiraldi, Nina Dibenedetto

Popolari con Petronella sindaco 3: Claudio Indrio, Nicola Incampo, Giuseppe Spirante

Insieme con Petronella 2: Michele Barattini, Marianna Nicoletti

Altamura con Petronella sindaco 2: Tania Dibenedetto, Gino Perrucci

Altamura al centro 2: Vito Tafuni, Lea Martimucci

Idee in comune 1: Filippo Ragone

Progetto Altamura 1: Maria Adorante

Udc 1: Teresa Stacca

Candidato sindaco: Giovanni Moramarco

Candidato sindaco: Michele Loporcaro

Forza Italia 2: Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli

Azione civica 2: Michele Denora, Luca Genco

Fratelli d'Italia 1: Gianfranco Berloco

Lista per Moramarco sindaco 1: Michele Ventricelli

Innoviamo 1: Giovanni Saponaro

Si terrà il 31 luglio la seduta di insediamento del Consiglio comunale. La convocazione porta la firma del sindaco Vitantonio Petronella. L'assise si riunirà in Sala consiliare, alle ore 17.00 (secondo appello alle ore 18.00).L'ordine del giorno prevede la convalida degli eletti; il giuramento del sindaco; l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio; le comunicazioni sulla costituzione dei gruppi consiliari e sulla formazione della giunta; la nomina dei componenti la commissione elettorale comunale e la nomina dei componenti la commissione giudici popolari. La seduta sarà Onofrio Gallo (Forza Italia) in qualità di "consigliere anziano", vale a dire il consigliere che ha ottenuto più voti nella lista più suffragata alle elezioni comunali.IeriLe deleghe saranno assegnate a breve con altro decreto del sindaco. Gli assessori sono:Con la nomina assessorile, Lorusso e Miglionico rinunciano al seggio in consiglio comunale. Al loro posto subentrano i primi dei non eletti che sono Lea Martimucci (Altamura al centro) e Giuseppe Spirante (Popolari per Petronella).Questa sarà la composizione del Consiglio:MAGGIORANZA (15 più il sindaco)OPPOSIZIONE (9)