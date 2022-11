I saperi di impresa: grandi aziende a confronto con le scuole

Si svolgerà il prossimo sabato 26 novembre presso il Teatro Mercadante di Altamura il convegno "I saperi di impresa", incontro organizzato da Oropan Spa a conclusione della XXI Settimana della Cultura d'impresa promossa da Confindustria, che quest'anno ha avuto quale tema "A scuola d'impresa", per la finalità di mettere in relazione il mondo della scuola con il mondo dell'impresa e permettere ai ragazzi di conoscere e potersi confrontare con storie e realtà produttive del territorio.L'incontro vedrà tra gli illustri relatori la partecipazione del Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò, il Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana, e la Coordinatrice del Club delle Imprese per la Cultura, Maria Laterza. Attraverso i 4 brevi racconti di Amaro Lucano, Confetti Mucci, Liquirizia Amarelli e Pane Forte si darà testimonianza di come l'impresa possa fare scuola e cultura del lavoro."Abbiamo voluto fortemente organizzare questo incontro, coinvolgendo tutte le quattro realtà del Mezzogiorno che si sono dotate di un proprio Museo, ed appartenenti alla rete associativa di Museimpresa, quale veicolo di sintesi perfetta tra storia ed innovazione- afferma Lucia Forte, Amministratore Delegato di Oropan SpA- per raccontare, non solo, una storia di successo imprenditoriale, ma di quanto le imprese hanno fatto diventando motore di sviluppo sostenibile e cardine d'una diffusa cultura economica, sociale e civile"