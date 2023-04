Giuseppe Pignatelli candidato sindaco del PD

Dopo lo strappo con il Movimento 5 stelle, il Partito democratico ha scelto di candidare a sindaco il segretario cittadino Giuseppe Pignatelli. Questa è la conseguenza immediata dell'interruzione del dialogo politico tra Pd e Movimento 5 stelle.Pignatelli è segretario cittadino da meno di due mesi. Così, dopo aver aderito all'alleanza con il Movimento 5 stelle, venute meno le ragioni per proseguire insieme la campagna elettorale a causa di "imposizioni e veti" sulle candidatura, è proprio il segretario a fare il passo ulteriore di rappresentare il partito come candidato sindaco.Cosa accadrà al raggruppamento di cui fanno parte anche Sinistra in Movimento e Sinistra italiana? A quanto pare, è partito un dialogo per aggregare e unificare un'area di centrosinistra. E anche a Pasqua e Pasquetta non si fermano le telefonate e i colloqui.