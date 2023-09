GAL Terre di Murgia: le priorità della Strategia di sviluppo locale

Si è concluso martedì 19, con l'incontro tenutosi a Bitetto, il ciclo di consultazioni pubbliche nei Comuni del partenariato del GAL Terre di Murgia, avviato lo scorso luglio e finalizzato alla definizione della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027.In questi mesi, sono state vagliate attentamente le idee e le proposte pervenute dalla popolazione, che ha offerto il proprio contributo attraverso la compilazione di schede di progettazione partecipata elaborate a tale scopo. Le stesse hanno consentito di determinare punti di forza e di debolezza del territorio, oltre che fabbisogni e proposte operative. Questa analisi ha permesso di individuare in maniera definitiva i due Ambiti Tematici sui quali la SSL sarà improntata, prima della sua candidatura all' "Avviso Pubblico per la Selezione delle proposte di SSL dei Gruppi di Azione Locale SRG06 Leader", emanato dalla Regione Puglia."Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari" e "Sistemi di offerta socioculturali e turistico – ricreativi locali": sono questi i temi centrali della nuova SSL, che si pongono in una linea di continuità con l'attuale programmazione.Le opportunità di valorizzazione dell'Area Gal sono associate alle principali funzionalità ed attività già presenti all'interno dei suoi Comuni o delle quali si propone la crescita e lo sviluppo. In tal senso, lo studio del contesto socioeconomico, effettuato anche per mezzo delle attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento degli operatori, dei portatori di interessi singoli e collettivi, pubblici e privati, in questo percorso di concertazione condivisa è stato fondamentale.