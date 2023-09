Gal Terre di Murgia: incontro ad Altamura per la strategia di sviluppo locale

Prosegue il ciclo di incontri di partenariato indirizzati alla definizione della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027 del Gal Terre di Murgia, che verrà candidata all'"Avviso Pubblico per la Selezione delle proposte di SSL dei Gruppi di Azione Locale SRG06 Leader", emanato dalla Regione Puglia (DGR 121/2023).Dopo Santeramo in Colle, Toritto, Sannicandro di Bari e Cassano delle Murge, domani sarà la volta di Altamura dove, presso la Sala Tommaso Fiore, alle ore 18.00, alla presenza del Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, e del Presidente del Gal Marco Gerardo Tribuzio, si aprirà il confronto di idee con il territorio. Ancora una volta, al centro del dibattito, ci sarà la presentazione della scheda di partecipazione all'elaborazione della SSL che, secondo il principio "bottom-up" (dal basso verso l'alto), sarà realizzata proprio con il coinvolgimento di tutti gli attori locali: enti pubblici, privati, esponenti del mondo dell'associazionismo, imprenditori, operatori del settore turistico e culturale, semplici cittadini. Modera l'incontro il direttore del Gal, Pasquale Lorusso.Le osservazioni pervenute, attraverso il modulo di co-progettazione, permetteranno di definire due tra gli Ambiti Tematici indicati dalla Regione Puglia per costruire Azioni ed Interventi del successivo Piano di Azione (PdA). La scheda è visionabile ed editabile on line sul sito istituzionale del Gal Terre di Murgia (www.galterredimurgia.it).