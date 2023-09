GAL Terre di Murgia: i sindaci al tavolo della Strategia locale di sviluppo

Si è svolto martedì 26 settembre, presso la sede del Gal Terre di Murgia, alla presenza del presidente Marco Gerardo Tribuzio, della Vice – presidente Antonia Massaro, e del direttore tecnico, Pasquale Lorusso, l'incontro di strategia partecipata tra i Sindaci dei sei Comuni del partenariato. Sono intervenuti: per Bitetto Fiorenza Pascazio, insieme all'Assessora ai lavori pubblici Daniela Desantis; per Santeramo in Colle Vincenzo Casone, per Toritto Dionisio Rotunno, per Cassano delle Murge, Davide Del Re, per Sannicandro di Bari, Giuseppe Giannone, e per Altamura la vice – sindaca Angela Miglionico.Nel corso della riunione, sono stati affrontati i temi principali della SSL 2023-2027 in via di definizione, con un focus particolare sui due Ambiti Tematici che ne costituiscono il fulcro: sistemi locali del cibo e sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi.Un altro argomento al centro del dibattito è stata l'individuazione dei Fabbisogni in relazione alle componenti pubblica e privata, oltre che degli investimenti utili e necessari, per il miglioramento, tra gli altri, della fruizione territoriale degli spazi collettivi. A tal proposito, i Sindaci e i loro delegati hanno avanzato proposte di interventi per i loro rispettivi Comuni, coerenti agli obiettivi del CSR Regione Puglia 2023/2027 e al PSB nazionale.