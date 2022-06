Francesco Renga nella rassegna estiva del Comune

Il cantante Francesco Renga è il nome di punta della rassegna estiva del Comune di Altamura che inizierà a luglio e si concluderà a settembre. Le date non sono ancora state comunicate ma si conoscono alcuni elementi del programma. Tutti gli appuntamenti si terranno nello stadio D'Angelo, nell'area dove normalmente viene allestito il palco, e saranno gratuiti.Alcuni tasselli già si conoscono. Due i concerti: Renga e la cantautrice Margherita Vicario (quest'ultima aprirà la programmazione). Il 28 luglio si terrà il "One Day Festival" che è una serata per un pubblico molto giovane, con i beniamini del mondo della radio, dell'hip hop e di Tik Tok, e vede la partecipazione del rapper Highsnob (presente all'ultima edizione del festival di Sanremo), del dj e producer Kosmi Carlucci e dello speaker di Radio Deejay, scrittore e dj Michele Wad Caporosso. In questa stessa serata si terrà una mini gara tra alcune band.A questi tre eventi si aggiunge la rassegna estiva, con spettacoli di vario genere, che sarà composta da almeno 15 date.Le premesse sono interessanti, a giudicare da alcuni nomi. La volontà dell'amministrazione Melodia, infatti, è stata quella di costruire una rassegna attrattiva per gli altamurani e per i visitatori, dopo le precedenti due annate con varie limitazioni. Non resta che attendere di conoscere tutto il calendario, curato dall'assessorato alla cultura guidato da Margherita Fiore, che sta completando la programmazione.