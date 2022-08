Fondi alle scuole dell'infanzia per laboratori innovativi

«Alle scuole dell'infanzia di Altamura sono stati assegnati complessivamente 300.000 euro dal ministero dell'Istruzione. I finanziamenti serviranno a realizzare ambienti didattici innovativi per favorire i processi di apprendimento, creatività e socializzazione delle bambine e dei bambini nella fascia d'età 3-6 anni. Il progetto, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, conferma la grande attenzione riservata al Mezzogiorno e al territorio delle Murge in particolare». Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione.Ad Altamura sono risultati assegnatari quattro istituti (I circolo IV Novembre, II circolo Garibaldi, III circolo Roncalli, VI circolo Don Milani) che riceveranno 75.000 euro ciascuno. "L'obiettivo è innovare la didattica riservata all'infanzia favorendo l'acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico, nel problem solving, nel pensiero computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, nell'alfabetizzazione tecnologica, nelle discipline scientifiche. In questo modo – conclude Sasso – alunni e famiglie potranno contare su di una scuola sempre più moderna e al passo con i tempi».