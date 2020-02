Fondi alle palestre e ai campetti

In Puglia otto milioni di euro sono stati investiti dalla Regione per finanziare oratori, palestre e centri sportivi. In tutto sono 102 i beneficiari. Ad Altamura sono assegnati fondi a cinque realtà, quattro sportive e una parrocchiale.In provincia di Bari le istanze giudicate idonee sono 31, finanziate da un minimo di 43 mila euro a un massimo di 100 mila. Serviranno a potenziare gli impianti dell'A.S.D. Di Cagno Abbrescia di Bari, della parrocchia Santa Maria Assunta di Cassano Murge, della parrocchia San Nicola di Bari di Adelfia, dell'Asd Fit di, dell'Asd Sport Centre di Rutigliano, del Montecarretto Sporting Club di Conversano, della parrocchia Madonna Delle Grazie di Gravina di Puglia, dell'Asd Tree di Castellana Grotte, dell'Asd Sportway di Ruvo di Puglia, dell'Asd Dribbling Sport di Gravina di Puglia, del Circolo Tennis Bari, dell'Asd Pellegrino Sport Calcio a 5 di, dell'Asd Snupy Calcio di Bari, della parrocchia San Giuseppe di Bari, del Centro Universitario Sportivo di Bari, della parrocchia Maris Stella di Conversano, dell'Asd Società Ginnastica Angiulli di Bari, dell'Asd Circolo Tennis di, della parrocchia Madonna della Rosa di Molfetta, della parrocchia Maria Santissima del Carmine di Sannicandro di Bari, della parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo, della parrocchia San Leucio di Bitonto, della parrocchia Santissimo Redentore di, della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Molfetta, della parrocchia Spirito Santo di Palo Del Colle, della parrocchia Santa Maria del Fonte di Bari, della Parrocchia San Marco di Bari, dell'Asd Ginnastica Adriatica di Monopoli, dell'Asd Sportlandia di Locorotondo, della parrocchia Santissimo Crocifisso di Gravina di Puglia e dell'Asd Soccer diGli uffici regionali dell'Assessorato allo Sport per Tutti stanno completando le valutazioni relative all'avviso pubblico sugli impianti sportivi dei Comuni e altri enti pubblici.