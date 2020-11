Firmata l'ordinanza sullo stop alle scuole

Con l'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, n.88 di oggi, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza e dei servizi educativi per l'infanzia delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, dall'1 al 15 dicembre. Per le stesse due settimane viene ordinata la chiusura di sezioni "primavera", asili nido comunali e privati, ludoteche, centri ludici, servizi educativi per il tempo libero, centri socio-educativi e centri polivalenti per disabili, centri socio-educativi e polivalenti per minori, centri sociali per anziani, istituti di formazione professionale ed ogni altra forma di aggregazione, sul territorio comunale, dal 1° al 15 dicembre 2020.Le scuole primarie e secondarie di primo grado attiveranno la didattica a distanza."Il provvedimento - si legge nelle motivazioni - è stato necessario a seguito dei dati diffusi dagli organi competenti che rilevano a livello locale un aumento esponenziale del numero dei contagi da covid-19, confermato dei recenti bollettini epidemiologici della Prefettura di Bari e dall'andamento crescente della curva epidemiologica registrata nel Comune di Altamura, tenuto conto del parere espresso dal C.O.C. Centro Operativo Comunale riunitosi il 29 novembre".Ad Altamura risultano 1800 attualmente positivi, un numero molto elevato in rapporto alla popolazione.