Finito lo sciopero, riprendono i trasporti privati

Dopo cinque giorni, si è concluso il presidio degli autotrasportatori. Dopo gli incontri in Prefettura, si è deciso di sospendere lo sciopero in attesa delle misure annunciate dal Governo. Già questo pomeriggio sono ripresi i trasporti privati anche perché si stava creando un serio problema di approvvigionamento di generi alimentari e di forniture.Anche questa mattina con un corteo di circa 300 motrici, con alcuni trattori, da Venusio a Toritto, gli autotrasportatori di Altamura insieme ai colleghi di Matera e Gravina ha nuovamente mostrato la determinazione nel chiedere degli interventi risolutivi per tutte le problematiche del settore, a cominciare dal caro-carburanti che penalizza notevolmente le imprese.Nel frattempo, con la ripresa dell'autotrasporto privato, possono tirare un sospiro di sollievo le aziende a cui non arrivano le forniture e quelle che commercializzano prodotti, soprattutto generi alimentari, in tutta Italia.