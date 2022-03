Caro-carburanti, dare risposte alle richieste delle categorie

«Ho parlato con due delegazioni di manifestanti: mi sono fatta carico delle loro istanze, le ho riferite al prefetto di Bari e le riporterò al Ministro dell'agricoltura, Stefano Patuanelli, nonché al Presidente del consiglio, Mario Draghi». Lo ha dichiarato la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento cinque stelle, dopo avere partecipato nei giorni scorsi alla manifestazione di protesta indetta da Coldiretti, contro la guerra in Ucraina e contro l'impennata del prezzo del carburante, che sta rendendo addirittura antieconomica la consegna dei prodotti derivanti dalla filiera agroalimentare.«La mia presenza non è stata casuale – spiega la parlamentare -. Non ho voluto portare soltanto una vicinanza morale, ma anche la voce del Movimento 5 stelle e di Giuseppe Conte, che da giorni chiedono al Governo di intervenire per supportare tutte le imprese coinvolte in questa delicatissima fase di crisi, ad oggi senza soluzioni concrete. I comparti dell'autotrasporto e dell'agricoltura hanno un ruolo centrale per il Paese, siamo al loro fianco e chiediamo al Governo risposte immediate e mirate. Peraltro – conclude Piarulli -, la grave crisi che sta investendo il settore agroalimentare e quello dell'autotrasporto non dovrebbe preoccupare soltanto il movimento, ma tutte le forze parlamentari».