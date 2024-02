Protesta agricoltori: prossima tappa alla Regione per cartelle bonifica

Confederazione Liberi Agricoltori Puglia ;

Tavolo Verde Puglia ;

Cobas – Confederazione dei Comitati di Base ;

Unionecommercio-Unibat ;

Comitato no Enfiteusi – Brindisi ;

La Voce del Cittadino ;

"Lotta Popolare" di Minervino ;

"Agricoltori" Spinazzola, Canosa e Barletta ;

"Io non ci sto" – San Giorgio Ionico ;

"Agricoltura di Qualità" di Massafra/Palagiano ;

"C.L.A.A." – Comitato Liberi Agricoltori Andriesi ;

"Comitato Agricoltori" di Monteiasi.

Dopo la marcia dei trattori che si è tenuta circa due settimane fa tra Matera e Altamura, il mondo agricolo si mobilita di nuovo. In un incontro presso la sede di Liberi Agricoltori ad Altamura si è deciso di protestare contro le cartelle del Consorzio di bonifica e la data scelta è il 27 febbraio, con un presidio davanti alla sede del Consiglio regionale a Bari, in via Gentile 52.Aderiscono:"L'oggetto della protesta - spiegano - è l'abuso delle cartelle esattoriali da parte dei Consorzi di Bonifica Pugliesi. Alla manifestazione parteciperanno tutte le sigle citate insieme ad Agricoltori, Cittadini e Sindaci di vari Comuni delle Province di Bari, BAT, Taranto, Brindisi e Lecce. Tutti gli agricoltori e cittadini partecipanti arriveranno sul luogo della manifestazione presso la sede della Regione Puglia a bordo di pullman messi a disposizione nei vari Comuni aderenti, ed inoltre saranno presenti una decina di trattori, autorizzati dalla Questura di Bari, come simbolo della protesta".