Riforma del consorzio di bonifica

La Giunta regionale pugliese ha approvato, così come proposto dal Servizio Irrigazione Bonifica, l'operatività del nuovo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia, dal 1 Gennaio 2024, al fine di consentire, in questo lasso di tempo, il completamento delle notifiche degli avvisi di pagamento residui per le annualità 2022 e 2023 e di gestire le problematiche del periodo transitorio con una data predeterminata.il Commissario Straordinario unico, ha trasmesso al Servizio Irrigazione e Bonifica la relazione redatta dal Prof. Massimo Russo, sull' attuale gestione commissariale comparata con i dati rilevati nel 2015, elaborati dal medesimo professionista. La suddetta relazione è stata predisposta per fornire i dati utili per la costituzione del Consorzio Unico Centro-Sud Puglia, con proposizione di azioni finalizzate alla ristrutturazione del debito consolidato e al riequilibrio della gestione corrente –pareggio annuale di bilancio.La Giunta ha stabilito che entro sessanta giorni, il Commissario straordinario predisporrà il piano di riequilibrio e lo schema di convenzione finalizzato alla disciplina dei rapporti tra AQP e sezione irrigazione e acquedotti rurali del costituendo consorzio, per la successiva approvazione a cura della Giunta regionale;Verrà redatto un unico rapporto ambientale nell'ambito del procedimento tecnico amministrativo di approvazione dei Piani Generali di Bonifica dei quattro consorzi commissariati per il costituendo consorzio unico.Dal 1 Gennaio 2024, data di inizio dell'operatività del Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia, in relazione alla definizione del comprensorio consortile, sarà attivo quanto previsto dalla legge: "I comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, sono gestiti da un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" che assume le funzioni dei Consorzi soppressi. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale e ha sede legale in Bari. I nuovi confini a terra sono determinati dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d'Apulia.a) Nell'ambito del territorio gestito dal Consorzio centro-sud Puglia sono istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "distretti", corrispondenti ai comprensori con il compito di individuare le azioni di bonifica idraulica e difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai territori, di provvedere alla gestione delle acque irrigue per i terreni rientranti nell'ambito del distretto e alle funzioni di polizia idraulica secondo quanto previsto nelle relative norme dello statuto.b) Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici attivi sono trasferiti al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia".L'approvando piano generale di bonifica, costituisce atto di aggiornamento dei vigenti piani comprensoriali di bonifica, che continuano ad essere validi nelle more del completamento del procedimento tecnico amministrativo di approvazione del nuovo strumento di programmazione;Infine, dal 1 Gennaio 2024 e sino alla elezione degli organi, il Commissario straordinario unico assume per il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei Consorzi.