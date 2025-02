Consorzio di bonifica: chiesta sospensione tributo

Il Consiglio regionale si è riunito oggi per una seduta monotematica sul Consorzio di bonifica Centro Sud, nato dall'accorpamento di quattro consorzi (tra cui il Terre d'Apulia che aveva competenza sul territorio murgiano). Sono state presentate due mozioni, una a firma dei consiglieri di centrodestra e l'altra del Movimento 5 stelle, per chiedere la sospensione del tributo 630, l'annullamento delle iscrizioni a ruolo e delle procedure di riscossione coatte e cautelari pendenti.L'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia ha ribadito che la questione della sospensione non è di sua competenza. Ha però accolto la richiesta, avanzata da più parti, di portare domani, nel corso di un incontro presso il ministero dell'agricoltura, il tema del tributo insieme agli altri che saranno affrontati e che riguardano il settore agricolo regionale.Il centrodestra ha attaccato sulla gestione del Consorzio unico, costituito da circa un anno. L'assessore ha detto la sua sulle opere di manutenzione del territorio. "I quattro Consorzi - ha detto l'assessore - sono confluiti nel Consorzio unico. Di fatto, riusciremo, con l'assunzione dei vincitori di concorso entro il 31 marzo e con l'assunzione degli operatori a tempo determinato ad organizzare per marzo e aprile quella manutenzione che serve per stare all'interno del processo, che vede i Consorzi alla pari di ARIF nel fare attività con Acquedotto pugliese, con Acque del Sud (ex EIPLI) e con il distretto di bacino".I lavori si sono conclusi con l'impegno di esaminare in Commissione Agricoltura le due mozioni presentate, anche alla luce del confronto previsto domani con il governo centrale.