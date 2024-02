Cartelle bonifica: dalla Murgia parte mobilitazione pugliese

Da Altamura e dalla Murgia parte la mobilitazione contro "l'abuso degli avvisi di pagamento illegittimi inviati dal Consorzio di Bonifica ad agricoltori e cittadini". Queste le parole chiave della manifestazione di protesta che si terrà oggi a Bari, alle ore 9.30, davanti alla sede del Consiglio regionale, in via Gentile 52.Nei giorni scorsi si sono tenuti incontri di coordinamento ad Altamura, nella sede di Liberi Agricoltori, guidata da Mimmo Viscanti (presidente pugliese della sigla autonoma di categoria), a Minervino e in altre città.Alla mobilitazione partecipano: Confederazione Liberi Agricoltori Puglia; Tavolo Verde Puglia; Cobas – Confederazione dei Comitati di Base; Unionecommercio-UniPuglia; Comitato no Enfiteusi – Brindisi; La Voce del Cittadino; "Lotta Popolare" di Minervino; "Agricoltori" Spinazzola, Canosa e Barletta; "Io non ci sto" – San Giorgio Ionico; "Agricoltura di Qualità" di Massafra/Palagiano; "C.L.A.A." – Comitato Liberi Agricoltori Andriesi; "Comitato Agricoltori" di Monteiasi; Liberi Agricoltori di San Ferdinando di Puglia, Canosa, Trinitapoli e Barletta."Scopo della manifestazione - si legge in un comunicato - è la contestazione delle richieste di pagamento, già giudicate illegittime dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, ma che il Consorzio continua ad inviare ad Agricoltori e Cittadini proprietari di terreni e di immobili urbani. Le Delegazioni dei manifestanti chiedono di essere ricevute dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dall'Assessore all'Agricoltura. Gli organizzatori invitano agricoltori, cittadini ma anche sindaci, assessori comunali ed Autorità provinciali a partecipare al Sit- In, dando un segnale concreto di vicinanza ad una Categoria che continua a protestare in tutta Europa anche contro le tante ed enormi problematiche che stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura e l'intero indotto. Attese delegazioni da tutte le province di Puglia che giungeranno sul luogo della manifestazione anche a bordo di pullman messi a disposizione nei vari comuni aderenti".Da Altamura i pullman partono alle 7.45, in piazza De Napoli.