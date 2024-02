Liberi Agricoltori: marcia trattori da Matera e Altamura verso Bari

Martedì 6 febbraio le associazioni Liberi Agricoltori di Puglia e Basilicata organizzano una mobilitazione nazionale che si svolgerà tra Matera e Altamura e si svolgerà con una marcia di trattori verso Bari. Si attendono partecipanti anche da altre regioni. Si protesta per i provvedimenti dell'Unione europea sulla politica agraria comune e anche contro il Governo italiano che ha ripristinato la tassazione sulla categoria agricola.Mimmo Viscanti (comitato di presidenza nazionale di Liberi Agricoltori e presidente dell'associazione in Puglia) ed Emilio Vesia (presidente Liberi Agricoltori in Basilicata) hanno illustrato il programma della giornata. "La mobilitazione Nazionale - spiegano - è stata preceduta da molte iniziative sul territorio e da numerosi incontri con i rappresentanti delle Istituzioni a livello territoriale, avrà il suo culmine il giorno 6 Febbraio p.v."."In accordo con le questure di Bari e di Matera si è deciso – ha continuato Viscanti – per questioni di ordine pubblico, che i trattori pugliesi provenienti da Minervino Murge, Bitonto, Ruvo di Puglia, Laterza, Massafra, Palagiano, Castellaneta, Altamura e Gravina raggiungeranno Piazzale Colucci nei pressi di Borgo Venusio nelle prime ore della mattina. Sempre a Borgo Venusio si concentreranno gli agricoltori Lucani che arriveranno con i propri trattori da Matera, Grottole, Grassano, Craco e Ferrandina. Alle 9.00 è prevista la partenza della marcia dei trattori che si avvieranno in direzione Bari. Alla Mobilitazione - ha aggiunto Viscanti - parteciperanno delegazioni di agricoltori provenienti da tutte le provincie della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Molise, dell'Abruzzo e del Lazio e rappresentanze delle Regioni del nord".Per informazioni (339/3433438).