"Salviamo la sanità pubblica", manifestazione a Bari

"Non toccateci la salute" e "Salviamo la sanità pubblica": questi gli slogan della manifestazione congiunta indetta dai sindacati medici, insieme alle associazioni dei pazienti e del terzo settore, in programma domani (giovedì 15 giugno), alle ore 10.00, sul lungomare Nazario Sauro davanti alla Presidenza della Regione Puglia. L'iniziativa si tiene in tutta Italia.La crisi delle strutture di pronto soccorso; il deficit del sistema sanitario regionale pugliese; le carenze della medicina territoriale; il sovraccarico di lavoro per i medici ospedalieri e così via. Questi i temi che si possono sintetizzare così:• Rifinanziamento del fondo sanitario nazionale• Piano straordinario delle assunzioni in sanità• Riorganizzazione del sistema sanitario regionale• Riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza• Potenziamento della medicina territoriale• Liste d'attesa e tariffe delle prestazioni aggiuntive• Piano di riordino della spesa sanitaria• Sblocco delle assunzioni e degli incarichi di struttura• Sblocco delle stabilizzazioni• Sblocco della spesa delle sanità service• Pagamento del premio covid• Avvio dei concorsi ex art. 13 "Decreto Bollette"• Sblocco della contrattazione integrativa• Preintese riabilitazione ex art. 26