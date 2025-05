Festa Soccer Altamura: staff e squadra premiati nel palazzetto

6 foto Soccer Altamura premiata per la promozione in serie A

Social Video 3 minuti Staff e squadra premiati da alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale

Domenica sera è andata in scena la festa per la promozione in serie A della Soccer Altamura.In un PalaPiccinni gremito, dirigenti, tecnici e giocatrici, hanno ricevuto il giusto tributo per un risultato storico per la nostra città. A presentare l'evento il giornalista Felice Griesi, accompagnato dalle battute dell'ospite speciale Renato Ciardo. Per l'occasione sono intervenuti l'attuale assessore allo sport del Comune di Altamura, Antonio Petrara e l'attuale assessore ai lavori pubblici, con delega allo sport nella precedente giunta, Michele Mirgaldi che, ancora una volta, hanno ribadito il loro orgoglio, in quanto altamurani, per il fantastico risultato ottenuto dalla squadra biancorossa.Si sono succeduti, in rapida successione, gli interventi del presidente del sodalizio biancorosso Franco Dinardo, del vice presidente, nonché deus ex machina, Carlo Benedetto e di tutti i dirigenti altamurani. Assenti per motivi personali mister Raffaele Colaianni e il suo vice Vito Papa, a guidare i festeggiamenti finali sono stati il capitano Maria Difonzo e il suo vice Costanza Lorusso che hanno alzato al cielo i trofei ricevuti a Cesena. Al termine dei festeggiamenti lo spettacolo di Renato Ciardo che ha intrattenuto il pubblico con la sua comicità tutta barese.