Federicus 2023 in primavera, iniziata l'organizzazione

La Aps Fortis Murgia ha dato il via all'organizzazione della decima edizione della festa medioevale "Federicus". Stasera è organizzata una riunione generale, alle ore 20.30, nella sede in via San Martino. Sono invitati i volontari e tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo all'organizzazione del grande evento."Come di consueto - fa sapere l'associazione - ci sarà un nuovo tema attorno al quale si andranno a sviluppare i vari aspetti dell'evento: appuntamenti culturali, mostre, allestimenti, spettacoli, cortei, artisti, figuranti e tutto quello che ha sempre fatto parte di questa meravigliosa rievocazione storica che sorprende ogni anno i tanti visitatori".Non è stato sciolto ancora il "segreto" sul tema che sarà comunicato proprio stasera, durante la riunione. E saranno comunicati anche gli altri dettagli e le novità. Sulle date, invece, qualcosa si sa già perché alla fine del Federicus 2022, in piazza Zanardelli, è stato dato appuntamento alla prossima edizione prevista per il ponte di maggio 2023 . Salvo sorprese, dovrebbe essere questo il periodo.Certamente in primavera. E a dirlo è proprio la Aps Fortis Murgia: "Il 2023 è l'anno che sancisce il ritorno dell'evento in primavera e la direzione artistica con tutti i volontari dell'associazione sono pronti a partire per rendere indimenticabile anche questa edizione".Ma è bene aspettare poche ore e si saprà tutto con certezza: tema, date e altre novità.