Federicus 2022: un altro successo strepitoso

16 foto Festa medioevale Federicus 2022

Grande festa doveva essere. E così è stata. Anche nella nona edizione la festa medioevale "Federicus" ha fatto boom con una massiccia partecipazione di persone e si è confermata il principale evento attrattivo di Altamura. Grazie soprattutto alla grande squadra di Aps Fortis Murgia che si regge sull'operato di centinaia di volontari. Delle tre giornate, quella di ieri ha registrato la maggiore affluenza, anche grazie alla bella giornata.Buona parte degli spettatori è arrivata da altre città, affollando il centro storico, piazza Zanardelli e le strade dei cortei per assistere ai momenti principali della festa e per ammirare gli spettacoli di artisti di strada, gruppi storici, sbandieratori, tamburini. Una festa che è un grande attrattore turistico. E che è anche un bellissimo momento di partecipazione degli altamurani che sono presenti con le scuole, con le parrocchie, con le maestranze che si occupano di allestimenti, ogni volta con tante novità.Quest'anno l'imperatore svevo ha avuto il volto di Alberto Cirrottola mentre per il ruolo di Bianca Lancia è stata scelta Antonella Cariello. Per scelta della direzione artistica, in questa edizione hanno sfilato separati: Federicus è "tornato" in città, seduto su un trono, su un carro trainato da giovani braccia, circondato da soldati con le insegne sveve.Sul palco centrale in piazza Zanardelli sono andati in scena spettacoli di grande impatto artistico. Numerosi i gruppi e le associazioni. Mozzafiato e unica la performance finale, una coreografia appositamente pensata per Federicus da parte di Elisa Barucchieri con la compagnia di danza "Res Extensa". Sospese in aria danzatrici volanti, in equilibrio sopra grandi sfere, mentre legato ad un drappo Nico Gattullo ha volteggiato in modo sicuro, regalando emozioni.Per il saluto finale tutta la Fortis e i volontari sul palco. Per i ringraziamenti a tutti i partecipanti, a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita o hanno lavorato per essa, all'Amministrazione comunale per il pieno supporto (con gli auguri di pronta guarigione alla sindaca Rosa Melodia), al comando di Polizia locale e alle forze dell'ordine. Tutto è andato bene, non ci sono stati problemi nonostante l'elevatissima presenza di persone. Numeri incalcolabili. Il presidente dell'associazione, Fabrizio Quattromini, molto soddisfatto ha dato appuntamento per la prossima edizione al ponte del primo maggio.