Encomio a due agenti di Polizia locale

La sindaca Rosa Melodia ha conferito un encomio scritto ai due agenti della Polizia Locale, Carlo Tedesco e Domenico Recchia che si sono contraddistinti, il 6 dicembre scorso, per "l'alto senso del dovere e le doti non comuni di iniziativa", salvando la vita ad un bambino, durante un servizio di controllo della Città, in via Maggio 1648. I due agenti infatti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e poi per scortarlo verso il Pronto Soccorso.L'episodio è avvenuto in via Maggio 1648, nei pressi di piazza Santa Teresa. I due agenti, mentre erano di pattuglia, si sono fermati per prestare aiuto a una coppia di genitori. Uno dei due aveva in braccio il bambino di 5 anni. Il bambino, secondo la ricostruzione, era privo di sensi. Per evitare il soffocamento, i due agenti hanno praticato la disostruzione delle vie aeree. Poi la famiglia è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso. Una vicenda che poteva finire in dramma, si è così risolta per il meglio.L'encomio è stato conferito, previa relazione del comandante del corpo Michele Maiullari.