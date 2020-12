Emergenza Covid, pubblicato l'avviso comunale sui ristori

Sarà assegnato un contributo di 1000 euro per ogni ditta beneficiaria

avere ricavi di vendite e prestazioni non superiori ad euro 350.000,00, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019, o relative all'ultimo bilancio di esercizio sociale relativo all'esercizio in corso all'anno 2019;

avere in media un numero di dipendenti, nel periodo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019, o relative all'ultimo bilancio di esercizio sociale relativo all'esercizio in corso all'anno 2019, non superiore a 5 unità (ULA);

avere la sede operativa nel Comune di Altamura, così come risultante dal Registro delle Imprese competente per territorio;

essere impresa attiva, alla data di pubblicazione del presente Avviso, i cui codici Ateco di attività prevalente non rientrano tra quelli esclusi e di seguito elencati;

avere realizzato un fatturato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 novembre 2020, che risulti inferiore di almeno il 40,00% rispetto al fatturato registrato del medesimo periodo dell'anno precedente (2019);

non presentare alla data del 31 dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti comunitari vigenti;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme vigenti in materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, contrasto del lavoro irregolare;

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, ergo "DURC regolare";

non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente;

avere restituito eventuali contributi e/o sovvenzioni pubbliche godute a causa di false dichiarazioni per le quali è stata già disposta la restituzione;

rispettare il limite di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE e al decreto MISE n. 115 del 31/05/2017.

10.71, 10.80, da 47.21 a 47.29, da 46.31 a 46.39: Produzione e commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti alimentari;

46.46: Produzione e commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di medicinali e presidi medici soggetti e non, a prescrizione medica;

92.0, 92.00.0, 92.00.01, 92.00.02, 92.00.09: Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, e gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta e gettone;

25.4, 25.40, 25.40.0, 25.40.00, 47.78.50: Produzione e commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d'artificio;

66.12.00: Attività di natura puramente finanziaria quale l'attività di trading di strumenti 5 finanziari;

46.35, 46.35.0, 46.35.00: Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco;

47.26, 47.26.0, 47.26.00: Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati;

47.78.94: Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) ed editoria del settore.

Contributi alle imprese Avviso pubblico del Comune

