Elezioni: sorteggio per gli scrutatori

La Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica seduta, presso la Sala Giunta, domani, venerdì 28 agosto alle 10:30, alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per le consultazioni elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre (si vota per le Regionali e per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari).L'ingresso alle cittadine ed ai cittadini, muniti di mascherine, sarà contingentato e consentito nel rispetto della regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19.