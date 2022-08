Elezioni: pubblicati gli elenchi degli scrutatori

Sono stati pubblicati sul portale del Comune gli elenchi degli scrutatori (effettivi e supplenti) per le elezioni politiche del 25 settembre. Oggi, infatti, si è riunita la commissione elettorale comunale.Una parte degli scrutatori è stata scelta secondo il criterio già utilizzato per i referendum. Nei giorni scorsi, infatti, tramite una procedura automatizzata, è stata data la possibilità di presentare domanda di disponibilità a coloro che risultano disoccupati/inoccupati iscritti sia nell'albo comunale degli scrutatori sia al centro per l'impiego. Tutti coloro che hanno presentato domanda sono stati scelti. La restante parte degli scrutatori è stata individuata tramite sorteggio "random" tra tutti coloro che sono iscritti all'albo comunale. Gli scrutatori nominati riceveranno lettera di notifica a casa, con tutte le informazioni e le indicazioni necessarie.Nella stessa seduta la commissione ha proceduto a formare una graduatoria di supplenti, che sarà utilizzata a scorrimento per coprire eventuali rinunce dei titolari.Gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti sono disponibili al seguente link (fai copia-incolla):https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1333-nominati-gli-scrutatori-per-le-consultazioni-politiche-del-25-09-2022