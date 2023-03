Elezioni: Italia viva sostiene Gianni Moramarco

In una nota a firma del coordinatore cittadino Francesco Gramegna, Italia Viva ha comunicato il sostegno alla candidatura a sindaco dell'avvocato Giovanni Moramarco, per il progetto Polis 2030. Di seguito il comunicato.Italia Viva – Circolo di Altamura, condividendo le finalità, il metodo di lavoro e gli obiettivi politici e programmatici delle Liste Civiche che hanno costituito il progetto POLIS 2030, e del gruppo locale di "Azione con Calenda", ha aderito al suddetto progetto civico che si propone di portare l'Avv. Giovanni Moramarco e la sua squadra ad Amministrare il Comune di Altamura.Per questo una lista di candidati al Consiglio Comunale di Italia Viva sarà presente nell'imminente competizione elettorale, certa di poter rappresentare i cittadini che non si riconoscono nel populismo di sinistra e di destra oltre che nell'estremismo di destra o di sinistra ma soprattutto distanti dal clientelismo o dai metodi di governo che hanno caratterizzato la recente esperienza amministrativa locale e che sono tutt'ora in vigore - ad esempio - nelle istituzioni regionali.Occorre ritrovare una reale azione politica riformista e liberale, in grado di rilanciare le tante realtà produttive locali, coinvolgendole in progetti di sviluppo territoriale e di coesione con le altre istituzioni della nostra zona, con i Comuni limitrofi e gli Enti territoriali, liberando la Città dai condizionamenti "baricentrici" e dei suoi tanti vassalli e ambasciatori.Abbiamo ritrovato nella coalizione Polis 2030 un metodo di ascolto e condivisione, una determinazione e competenza che siamo certi potrà restituire alla nostra Altamura, una prospettiva di crescita e sviluppo, di democrazia e partecipazione: valori e obiettivi congeniali al nostro Partito, e di cui ci impegniamo, nell'interesse dei cittadini, a farci portavoce.Facciamo appello alle tante cittadine e cittadini altamurani per bene, che ci affianchino e supportino le nostre liste ed i nostri candidati, e sostengano e votino il nostro candidato Sindaco Gianni Moramarco.