Elezioni: gli orari degli uffici del Comune e della Asl

In occasione della consultazione referendaria di domenica l'ufficio elettorale del Comune effettuerà orari di apertura straordinaria al pubblico, per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali.Questo il calendario: venerdì 10 giugno dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 18.00; sabato 11 giugno dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 18.00; domenica 12 giugno dalle ore 07,00 alle ore 23,00, cioè per tutta la durata delle operazioni di voto.Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto per i cittadini privi o con documento di riconoscimento scaduto, anche l'ufficio carte di identità effettuerà delle aperture straordinarie, secondo questi orari: venerdì 10 giugno dalle 15.30 alle 18.00; sabato 11 giugno dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 18.00; domenica 12 giugno dalle ore 07,30 alle ore 22,30. In questi tre giorni non è necessario munirsi di prenotazione.Inoltre la Asl di Bari (Servizio igiene e sanità pubblica area nord), con sede in piazza De Napoli 5, ha comunicato l'orario di servizio del personale addetto al rilascio dei certificati medici a favore degli elettori non deambulanti o fisicamente impediti ad esercitare il diritto di voto: sabato 11 giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.00; domenica 12 giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00.