Elezioni: F.I. Altamura sostiene Petronella

"Forza Italia di Altamura aderisce con convinzione alla candidatura di Antonio Petronella Sindaco di Altamura. Le sue qualità umane e professionali, le sue idee per Altamura e la sua capacità di attirare un consenso trasversale ci hanno convinto che la sua possa essere per Altamura e per il centrodestra la migliore candidatura possibile". Lo scrivono in un comunicato il coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonello Laterza, e il vice coordinatore provinciale Carlo Scarabaggio.Il centrodestra, quindi, sta confluendo sulla candidatura del dirigente scolastico. Petronella è sostenuto anche da Lega, Udc e varie liste civiche.