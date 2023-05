Elezioni, comizio di chiusura di Antonio Petronella e della coalizione

Pubblichiamo le riflessioni di Antonio Petronella, candidato sindaco della coalizione "Petronella Sindaco", in chiusura di campagna elettorale.Tantissime strette di mano, grande incoraggiamento, numerosi abbracci, sorrisi. Sono stati giorni intensi ed emozionanti per la campagna elettorale che stasera concludiamo con un grande comizio, tutti insieme, alle ore 20.00, in piazza Duomo.Abbiamo lavorato, gomito a gomito, per creare una programmazione reale e realizzabile. Noi siamo la coalizione del fare e ci siamo presentati ai cittadini prendendo l'impegno di ascoltare, confrontarci e trovare le soluzioni.Per me è stato un onore, unito a un grande piacere, incontrare le persone nei quartieri, durante le passeggiate, nei numerosi appuntamenti pubblici e nei comitati. Ho sentito palpabile il vostro entusiasmo, mi sento fortemente sostenuto dal vostro incoraggiamento. Fare politica è un atto serio, presentarsi come candidato sindaco riveste per me una grande responsabilità. Si dice che la campagna elettorale è competizione, è un agone in cui combattere. Molti, effettivamente, la intendono così ma non è il mio caso. Per me la sobrietà non è solo una cifra caratteriale, ritengo che sia l'approccio giusto perché lavorare per Altamura significa attuare un'operosa attività di collaborazione al fine di poter giungere alla soluzione dei problemi e al tagliare traguardi nuovi di sviluppo.Giunto alla fine di questa appassionante corsa, alla vigilia del voto delle Amministrative del 14 e del 15 maggio, invito a votare la mia coalizione e me come candidato sindaco. Vi ringrazio sin da questo momento.