Elezioni: aperture straordinarie degli uffici comunali

Giovedì 22 settembre dalle 08.15 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 18.00;

Venerdì 23 settembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 18.00;

Sabato 24 settembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 18.00;

Domenica 25 settembre dalle ore 07,00 alle ore 23,00.

Venerdì 23 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,30;

Sabato 24 settembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 18.30;

Domenica 25 settembre dalle ore 07,30 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 22,30.

Come di consueto per le tornate elettorali, anche per le Politiche gli uffici comunali osserveranno delle aperture straordinarie, non solo nella giornata di domenica, per consentire ai cittadini di poter ritirare i duplicati delle tessere elettorali (smarrite o già complete) e per rinnovare la carta d'identità, visto che il documento di riconoscimento è richiesto ai seggi.Questi i dettagli comunicati dal Comune (servizio anagrafe ed elettorale).Aperture dell'ufficio elettorale per il rilascio dei duplicati:Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto per i cittadini privi di documento di riconoscimento o con documento scaduto, anche l'ufficio carte di identità effettuerà delle aperture straordinarie, secondo la seguente articolazione oraria:In tali giorni non sarà necessario munirsi di prenotazione.