Due giorni di sciopero nei trasporti, possibili disagi su linee FAL

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, mercoledì 14 e venerdì 16 dicembre per due diversi scioperi.Mercoledì 14 la Segreteria Regionale Cgil Puglia ha aderito alla prima azione di sciopero regionale di tutti i lavoratori dei trasporti, proclamata dalla Confederazione Regionale CGIL.L'azione di sciopero, interesserà il personale di esercizio (autobus e ferrovie) per 4 ore, dalle 8.30 alle ore 12.30 ed è stata indetta per le seguenti motivazioni: "Contro una Legge di Bilancio socialmente iniqua che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale."Venerdì 16 dicembre la Segreteria Regionale Uiltrasporti Basilicata ha aderito allo sciopero generale regionale del settore privato e pubblico, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Confederazione CGIL e UIL Basilicata. Lo sciopero sarà di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ed è stato indetto sempre per protestare contro la Legge di Bilancio.Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.