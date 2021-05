Due consigli comunali sul consuntivo 2020

Due sedute di consiglio comunale sono convocate in videoconferenza per oggi e per il 31 maggio, con inizio alle ore 17. L'ordine del giorno prevede diversi debiti fuori bilancio e l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario del 2020.Saranno le ultime sedute in videoconferenza, come da prescrizioni anti-Covid. Da giugno l'aula tornerà a riunirsi in presenza.Il tema di maggiore interesse politico è certamente il passaggio al gruppo misto dei consiglieri comunali Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli. Lasciano la Lega, rimasta senza rappresentanza. Gallo era stato eletto nel 2018 mentre Marroccoli aveva fatto ingresso a febbraio dell'anno scorso. La costituzione di un gruppo a due era stata tenuta a "battesimo" dal deputato Rossano Sasso, oggi sottosegretario.L'entusiasmo di oltre un anno fa si è prima affievolito e poi è venuto del tutto meno. Nessuno si è espresso sulle ragioni della scelta dei due consiglieri. Certamente ci sono malumori legati alle dinamiche interne del partito. Sarà interessante ascoltare se Gallo e Marroccoli ne parleranno in consiglio.La Lega preferisce il silenzio. Non è stato fatto alcun commento.