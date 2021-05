I consiglieri Gallo e Marroccoli lasciano la Lega

I consiglieri comunali Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli lasciano la Lega. Gallo è stato eletto nel 2018 nel partito di Salvini mentre Marroccoli è entrato a farne parte l'anno scorso. Da questo momento la loro collocazione nel consiglio comunale è nel gruppo misto, sempre con il centrodestra.Le motivazioni sono state espresse in un comunicato dal quale emerge il venir meno di un rapporto di fiducia e di condivisione con la Lega."Da sempre, siamo in prima linea al servizio dei cittadini, anche con ruoli di primo piano, nello scenario politico altamurano, ricevendo un largo consenso da parte degli elettori - scrivono - che onoriamo con sacrificio, pazienza, umiltà e grande senso del dovere. Da diversi anni, abbiamo sposato un nuovo progetto politico, credendo negli ideali e nella forza di una squadra, convinti di poter condividere esperienze, al servizio della nostra collettività. Il nostro futuro dipende dalla capacità di capire cosa è accaduto e di proporre una vision, un progetto adatto ai tempi, e conferme alle esigenze della nostra città coinvolgendo la base elettorale e tutti coloro che vorranno dare un concreto contributo alla realizzazione di un nuovo progetto smart su misura ai bisogni dei cittadini altamurani".Gallo e Marroccoli scrivono di sentirsi "onorati di aver contribuito a far crescere questo partito, superando lo scetticismo di molti elettori, a testa alta abbiamo sempre fatto il nostro dovere da militanti, elettori e Consiglieri Comunali, dando il nostro contributo per il bene del Partito e di Altamura, sacrificando il nostro tempo, i nostri affetti, le nostre capacità intellettuali e organizzative. La politica con la "P" maiuscola deve fare marcia indietro per avanzare, tornare a comunicare e proporre soluzioni per il futuro di questa città. Per continuare le nostre umili e sentite battaglie per la comunità, necessitiamo di un contesto politico e di dinamiche sane e diverse, per questo, annunciamo di proseguire il percorso fuori dal partito Lega Salvini Premier. Resteremo all'interno della coalizione di centro destra e lontani dall'attuale Governo Cittadino guidato da una coalizione di centro sinistra".