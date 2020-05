Disco verde al progetto della fogna bianca

Dalla Regione arriva il via libera al progetto di 1.300.000 euro circa per la regimentazione dell'acqua di pioggia in via Bari, in via Mura megalitiche e in via Cassano vecchia. Il progetto, interamente finanziato dalla Regione, ha lo scopo di evitare gli allagamenti.Sono previsti alcuni interventi quali la realizzazione di nuovo tronco di fogna bianca a servizio della zona est dell'abitato (lungo via Port'Alba) e adeguamento del recapito esistente; regimentazione delle acque in via Le Fornaci con un tronco di fogna bianca in prosecuzione al tronco di Port'Alba; realizzazione di un impianto di trattamento (in via Bari) e un nuovo recapito finale di fogna bianca esistente; realizzazione di una nuova vasca di accumulo (in via Parigi, quartiere Parco San Giuliano), di volume pari a 350 metri cubi."Dopo una rigorosa istruttoria amministrativa e tecnica condotta dal servizio regionale competente - comunica l'assessore all'ambiente Gianni Stea - è stato licenziato favorevolmente l'atto con cui il Comune di Altamura potrà appaltare i lavori, funzionali alla realizzazione di un sistema efficiente per la raccolta, il trattamento e l'accumulo delle acque meteoriche. Si potrà così concorrere a mitigare il rischio idrogeologico particolarmente accentuato nelle aree urbane del versante nord-est del centro abitato".