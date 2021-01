Diocesi, riprendono in presenza le attività di catechismo

si riprendano in presenza tutte le attività catechetiche, sia per quanto riguarda la catechesi in preparazione ai Sacramenti dell'Iniziazione cristiana di fanciulli, ragazzi e adolescenti, sia per quanto riguarda la catechesi dei giovani, dei fidanzati in preparazione al matrimonio, delle famiglie e degli adulti appartenenti alle diverse Aggregazioni laicali;

per lo svolgimento dei suddetti incontri di catechesi, si utilizzino locali spaziosi e arieggiati (non esclusa 1'aula liturgica delle chiese), nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente (distanza di sicurezza, uso obbligatorio delle mascherine, igienizzazione individuale e degli ambienti), frazionando eventualmente il numero delle persone, laddove i gruppi dovessero risultare particolarmente numerosi;

l'eventuale celebrazione dei Sacramenti dell'Iniziazione cristiana, a partire dalla Domenica dopo la Pasqua (11 aprile 2021), è condizionata alla frequenza degli incontri di catechesi e alla partecipazione alla Messa domenicale, sia da parte di coloro che dovranno ricevere i Sacramenti, sia da parte delle rispettive famiglie.

Il vescovo della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva Giovanni Ricchiuti ha firmato un decreto con le nuove disposizioni circa le attività catechetiche con cui sono nuovamente consentite le attività in presenza, a lungo sospese per la pandemia.La decisione è stata presa sia in base alle ultime disposizioni emanate in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte delle autorità governative nazionali e regionali sia per i suggerimenti contenuti nelle linee-guida predisposte dalla Conferenza Episcopale Italiana per questo tempo di pandemia, dopo "un'attenta e ponderata riflessione, volendo favorevolmente accogliere le numerose richieste pervenute da parte di molti parroci, soprattutto in vista della celebrazione dei Sacramenti dell'lniziazione cristiana", si legge in un comunicato.Il provvedimento riguarda tutta la diocesi e sono tre i punti principali. Prevede, infatti, che: