Di nuovo allerta meteo, per vento e temporali

Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per l'intera giornata di venerdì 10 giugno due messaggi di allerta meteo gialla, per forte vento e temporali, sono stati diramati dalla sezione Puglia della Protezione civile sulla base dei bollettini meteorologici previsionali.Queste le previsioni:In caso di eventi climatici avversi, sono raccomandate le comuni regole di protezione per se stessi e gli altri.