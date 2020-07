Di Morricone la colonna sonora di "Pane e libertà" girato ad Altamura e Gravina

All'età di 91 anni si è spento in una clinica di Roma Ennio Morricone, monumentale autore di colonne sonore per film e telefilm. Nella sua carriera lunga 70 anni ha composto e orchestrato circa 500 colonne sonore. Le sue melodie sono indimenticabili, segnano la storia del cinema e scandiscono la vita di tante generazioni di persone in Italia e nel mondo. Tanto si scrive su di lui in queste ore di tristezza, Morricone è un'icona, simbolo del prestigio italiano nel mondo, un maestro la cui fama risuona in tutto il pianeta.Le sue colonne sonore sono legate a tantissimi film. Pochi sanno che Morricone ha firmato anche la colonna sonora di una produzione televisiva girata ad Altamura e Gravina, "Pane e libertà", con Pierfrancesco Favino, sulla vita e le lotte per il lavoro di Giuseppe Di Vittorio.Il film, con regia di Alberto Negrin, è stato girato nel 2009 ad Altamura nella Curia della Diocesi e in piazza Duomo dove è stato ambientato l'assalto armato alla Camera del lavoro. A Gravina sono state girate importanti scene di massa nella masseria Pellicciari.